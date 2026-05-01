Трамп повысил пошлины на автомобили одной категории

Президент США Дональд Трамп официально заявил о намерении повысить до 25% пошлины на легковые и грузовые автомобили, импортируемые из Европейского союза. В своем аккаунте в соцсети Truth Social он написал, что решение обусловлено тем, что Брюссель не соблюдает условия ранее согласованного торгового соглашения.

Политик подчеркнул, что новые тарифы вступят в силу уже на следующей неделе, затронув все категории транспортных средств из ЕС. Трамп напомнил, что в американскую промышленность уже инвестировано более $100 млрд, что привело к рекордному строительству новых заводов внутри страны. Он также напомнил европейским производителям, что избежать дополнительных сборов можно только путем переноса мощностей на территорию Соединенных Штатов.

Эти заводы, на которых работают американские рабочие, скоро откроются — никогда еще не было ничего подобного тому, что происходит в Америке сегодня! Все полностью понимают и соглашаются с тем, что, если они будут производить легковые и грузовые автомобили на заводах в США, пошлины взиматься не будут, — резюмировал Трамп.

Ранее в Минторге США заявили о планах ввести пошлины на палладий из России в 133%. Власти Штатов полагают, что его текущая стоимость не достигает рыночного уровня. В связи с этим было принято решение установить антидемпинговую маржу.