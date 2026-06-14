Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным напомнил о союзничестве СССР и США в годы Второй мировой войны и общем вкладе в победу, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Глава Белого дома отметил, что данный факт нельзя забывать. По словам Ушакова, которые приводятся в канале Кремля на платформе МАКС, так Трамп отреагировал на чествование Владимиром Зеленским нацистов на Украине.

Симптоматично, что Дональд Трамп, реагируя на это [чествование нацистских преступников властями в Киеве], говорил о союзничестве двух наших стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать, — рассказал Ушаков.

Ранее вице-спикер сейма республики Кшиштоф Босак заявил, что Варшава не одобрит вступление Украины в ЕС до выполнения Киевом всех требований Польши. Политик считает, что Киев должен отказаться от «бандеровской идеологии», уважать права польского меньшинства на Украине и пойти на послабления для промышленности.

До этого депутаты городского совета польского города Кельце подготовили резолюцию, в которой призвали власти и жителей украинской Винницы переименовать улицу Степана Бандеры. Инициаторами документа выступили представители консервативной партии «Право и справедливость».