В Польше поставили условия Украине для вступления в ЕС

Варшава не одобрит вступление Украины в ЕС до выполнения Киевом всех требований Польши, заявил в X вице-спикер сейма республики Кшиштоф Босак. По его мнению, эти пункты должны предшествовать началу рассмотрения вопроса со стороны Польши.
Это даже не должно быть условиями нашего согласия на вступление Украины в ЕС, а, скорее, предпосылками для того, чтобы Польша вообще начала рассматривать этот вопрос, — написал он, комментируя слухи о переговорах Киева и Варшавы.
Политик считает, что Киев должен отказаться от «бандеровской идеологии», уважать права польского меньшинства на Украине и пойти на послабления для промышленности. Только при выполнении этих условий Варшава рассмотрит одобрять ли вступление в ЕС или нет.
Ранее депутаты городского совета польского города Кельце подготовили резолюцию, в которой призвали власти и жителей украинской Винницы переименовать улицу Степана Бандеры. Инициаторами документа выступили представители консервативной партии «Право и справедливость».