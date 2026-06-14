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14 июня 2026 в 20:54

78-летний Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира

Возглавляющий Кюрасао Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ

Дик Адвокат Дик Адвокат Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press
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Бывший наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу. На текущем турнире, проходящем в США, Канаде и Мексике, 78-летний нидерландец возглавляет национальную команду Кюрасао.

Адвокат на 39 лет старше своего сегодняшнего визави Юлиана Нагельсмана, который тренирует сборную Германии. Кюрасао удалось открыть счет в очном матче — для команды это дебютный гол на мировых первенствах. На момент написания новости немецкая сборная выигрывает 3:1 после первого тайма.

Рекорд по самому возрастному тренеру в истории чемпионатов мира побит уже в третий раз за текущий турнир. В матче — открытии мундиаля это достижение покорил 74-летний наставник сборной ЮАР Хуго Брос. В тот же игровой день 11 июня новым рекордсменом стал главный тренер чешской национальной команды Мирослав Коубек, которому в сентябре исполнится 75 лет.

До текущих соревнований звание самого возрастного тренера в истории чемпионатов мира принадлежало немцу Отто Рехагелю, который в 2010 году руководил сборной Греции в возрасте 71 года. Тогда европейская команда не смогла преодолеть барьер группового этапа.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на крупную победу сборной страны над Парагваем в стартовом матче ЧМ-2026. Встреча прошла в ночь на 13 июня в Инглвуде и завершилась со счетом 4:1 в пользу американцев. Трамп поздравил национальную сборную и пожелал ей дальнейших успехов.

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Футбол
Дик Адвокат
ЧМ-2026
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