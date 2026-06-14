Трамп отреагировал на разгромную победу сборной США на ЧМ-2026 Президент США Трамп поздравил сборную с победой над Парагваем на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп поздравил национальную сборную по футболу с крупной победой над Парагваем в матче первого тура группового этапа Чемпионата мира — 2026. Встреча прошла в Инглвуде и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Поздравляю сборную США с крупной победой со счетом 4:1 над очень сильной командой Парагвая. Так держать! — написал Трамп в своем аккаунте в социальных сетях.

В составе американской сборной отличились Фоларин Балоган (31, 45+5-я минуты) и Джованни Рейна (90+8). Еще один гол забил хавбек парагвайцев Дамиан Бобадилья, отправивший мяч в собственные ворота на 7-й минуте. У гостей автором забитого мяча стал Маурисио Прадо (73).

В ночь на воскресенье, 14 июня, состоялась встреча двух других команд группы D: сборная Австралии сенсационно обыграла национальную команду Турции со счетом 2:0, однако лидерами квартета после первого тура остались именно американцы из-за разницы забитых и пропущенных мячей.

Ранее ФИФА попросила сборную Египта заменить форму со звездами перед первым матчем на ЧМ-2026. Согласно правилам организации, звезды на экипировке разрешены только за победы на мировых первенствах.