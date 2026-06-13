ФИФА потребовала от сборной Египта убрать звезды с формы перед ЧМ-2026

ФИФА потребовала от сборной Египта убрать звезды с формы перед ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к сборной Египта с просьбой заменить форму со звездами перед началом первого матча на чемпионате мира — 2026, сообщает издание Daily Sports. Согласно правилам организации, звезды на экипировке разрешены только за победы на мировых первенствах.

Сейчас на официальной форме египетской национальной команды нарисованы семь звезд, характеризующие семь выигранных титулов Кубка африканских наций. Также ФИФА потребовала заменить золотой цвет, который используется для имен и номеров игроков.

Первый матч сборной Египта на чемпионате мира — 2026 состоится 15 июня против Бельгии. На групповом этапе африканская команда также сыграет с Новой Зеландией (22 июня) и Ираном (27 июня).

Ранее бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин выразил сомнение в том, что Неймар сможет помочь национальной команде Бразилии на ЧМ-2026. По мнению спортсмена, 34-летний форвард «Сантоса» далек от своей идеальной формы.

Минувшей ночью сборная США с победы стартовала на домашнем мундиале. Звездно-полосатые разгромили Парагвай со счетом 4:1, забив три безответных мяча в первой половине встречи.