«Не тот»: Аршавин высказал сомнение в полезности Неймара на ЧМ-2026 Аршавин: Неймар не поможет сборной Бразилии на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил в интервью YouTube-каналу FONBET, что Неймар (настоящее имя — Неймар да Силва Сантос Жуниор) не сможет должным образом помочь национальной команде Бразилии на чемпионате мира — 2026. По словам спортсмена, форвард «Сантоса» пребывает не в лучших физических кондициях.

Мне он нравится. Но они зря его взяли. Почему? Он не тот, — отметил Аршавин.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что Неймар пропустит стартовый матч сборной Бразилии на ЧМ-2026 против Марокко из-за травмы икроножной мышцы. Встреча пройдет в ночь на 14 июня в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) и начнется в 01:00 мск. По словам наставника, которые приводит издание Globo, ожидается, что он присоединится к команде на следующей неделе.

Минувшей ночью национальная команда США стартовала с победы на домашнем чемпионате мира. Подопечные Маурисио Почеттино разгромили Парагвай со счетом 4:1, забив три мяча еще в первом тайме.

Перед началом мундиаля удачи футболистам сборной страны пожелал президент США Дональд Трамп. Американский лидер связался с главным тренером и выразил поддержку национальной команде.