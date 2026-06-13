Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 13:38

«Не тот»: Аршавин высказал сомнение в полезности Неймара на ЧМ-2026

Аршавин: Неймар не поможет сборной Бразилии на ЧМ-2026

Андрей Аршавин Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил в интервью YouTube-каналу FONBET, что Неймар (настоящее имя — Неймар да Силва Сантос Жуниор) не сможет должным образом помочь национальной команде Бразилии на чемпионате мира — 2026. По словам спортсмена, форвард «Сантоса» пребывает не в лучших физических кондициях.

Мне он нравится. Но они зря его взяли. Почему? Он не тот, — отметил Аршавин.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что Неймар пропустит стартовый матч сборной Бразилии на ЧМ-2026 против Марокко из-за травмы икроножной мышцы. Встреча пройдет в ночь на 14 июня в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) и начнется в 01:00 мск. По словам наставника, которые приводит издание Globo, ожидается, что он присоединится к команде на следующей неделе.

Минувшей ночью национальная команда США стартовала с победы на домашнем чемпионате мира. Подопечные Маурисио Почеттино разгромили Парагвай со счетом 4:1, забив три мяча еще в первом тайме.

Перед началом мундиаля удачи футболистам сборной страны пожелал президент США Дональд Трамп. Американский лидер связался с главным тренером и выразил поддержку национальной команде.

Спорт
Неймар
Андрей Аршавин
Сантос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова рассказала, на что нужно опираться в воспитании нового поколения
В США полгода не могут найти вора, который скрылся на беспилотном такси
Погода в Москве в воскресенье, 14 июня: ночная прохлада и дожди с грозами
В Дагестане завершили аварийно-восстановительные работы на газопроводе
Семилетний мальчик пропал на острове в Карелии во время отдыха с родителями
Россиянам рассказали, где можно отдохнуть этим летом
Двухлетний ребенок захлебнулся в выгребной яме под Красноярском
Подростка убили ради пакета с продуктами в Башкирии
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 13 июня: где купить, цены
Мадьяр назвал «самую большую ложь» Орбана
Удары по мостам, налеты на мирных жителей: как ВСУ атакуют Россию 13 июня
Каноист из России впервые завоевал серебро на чемпионате Европы
Детский лагерь загорелся в российском регионе
«Россия была права»: в Кремле отреагировали на ложь о биолабораториях США
Автобус с людьми накрыло упавшим деревом в Подмосковье
Лидер армянской оппозиционной партии подал в суд на Пашиняна и телевидение
Путин поставил важную задачу Приазовью
Путин указал на сложности в развитии новых регионов
Известный телеведущий угодил под струю навоза
Минобороны показало кадры «охоты» на скрытных бойцов ВСУ
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.