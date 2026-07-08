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08 июля 2026 в 15:51

Самолет сборной Бразилии вернулся с ЧМ-2026 с одним игроком на борту

Данило Луис да Силва Данило Луис да Силва Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press
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После вылета с чемпионата мира по футболу — 2026 сборная Бразилии вернулась на родину с одним футболистом на борту самолета, сообщает портал Globo. Единственным игроком, который воспользовался чартерным рейсом от Бразильской конфедерации футбола (CBF), оказался 34-летний защитник Данило.

Отмечается, что вместе с Данило в самолете находились представители тренерского штаба, а также обслуживающий персонал и сотрудники CBF. Остальные игроки национальной команды воспользовались разрешением самостоятельно выбрать маршрут возвращения, отправившись в отпуск или в расположение своих клубов.

Сборная Бразилии проиграла Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала ЧМ-2026. Единственный гол в составе латиноамериканской команды забил Неймар, который сразу после вылета с турнира объявил о завершении международной карьеры.

Ранее сообщалось, что болельщики кинули в голову Неймара стакан после поражения от Норвегии. Футболист в ответ среагировал и окликнул одного из фанатов, однако партнеры по команде не дали конфликту развиться и увели нападающего.

Спорт
Бразилия
ЧМ-2026
Футбол
Неймар
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