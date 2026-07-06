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06 июля 2026 в 09:44

Болельщики кинули в голову лидера сборной Бразилии стакан из-за вылета с ЧМ

Фанаты сборной Бразилии кинули стакан в Неймара после вылета с ЧМ

Фото: Danilo Fernandes/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Болельщики сборной Бразилии освистали лучшего бомбардира в истории национальной команды Неймара и бросили в него стакан, сообщает TNT Sports. Инцидент произошел после матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором бразильцы уступили сборной Норвегии со счетом 1:2.

Когда по завершении игры Неймар направлялся с поля в подтрибунное помещение, в него полетел стакан. Футболист среагировал и окликнул одного из болельщиков, однако партнеры по команде не дали конфликту развиться и увели нападающего.

Неймар занимает первое место в списке лучших бомбардиров национальной сборной Бразилии за всю ее историю: на его счету 80 голов в 130 матчах. В составе главной команды страны он завоевал золото Олимпийских игр 2016 года, серебро Игр 2012 года, серебро Кубка Америки 2021 года и Кубок конфедераций 2013 года. На чемпионате мира 2026 года Неймар впервые с октября 2023 года вышел на поле в футболке национальной сборной. После поражения от норвежцев он объявил о завершении карьеры в сборной.

Ранее сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Парагвая со счетом 1:0. Матч 1/8 финала состоялся в Филадельфии, штат Пенсильвания. Единственный мяч на 70-й минуте с пенальти забил Килиан Мбаппе.

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