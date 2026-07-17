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17 июля 2026 в 14:14

Аршавин вспомнил, как его раздели петербургские грабители

Аршавин вспомнил, как его ограбили в 90-х в Санкт-Петербурге

Андрей Аршавин Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как в 1990-е годы стал жертвой ограбления в Санкт-Петербурге. Историей из детства он поделился в специальном выпуске YouTube-шоу FONtour, он отметил, что инцидент произошел в районе станции метро «Черная речка».

Будущий футболист шел через парк от своего друга, жившего в одном из домов на набережной. К 12-летнему подростку подошли трое или четверо незнакомцев и начали его запугивать. В итоге хулиганы заставили напуганного ребенка отдать верхнюю одежду и отпустили его.

Они просто говорят: «Ладно, вот эту кофту снимай и можешь идти». Пришлось снять и поехать. Я не знаю, 12, наверное, лет было. Я думаю, чего я не убежал? Может, я слишком мелкий был? — вспомнил Аршавин.

Ранее Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина к его бывшей гражданской супруге Юлии Барановской. Спортсмен обратился в инстанцию, чтобы сократить размер выплат на содержание троих детей.

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