Аршавин вспомнил, как его раздели петербургские грабители Аршавин вспомнил, как его ограбили в 90-х в Санкт-Петербурге

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как в 1990-е годы стал жертвой ограбления в Санкт-Петербурге. Историей из детства он поделился в специальном выпуске YouTube-шоу FONtour, он отметил, что инцидент произошел в районе станции метро «Черная речка».

Будущий футболист шел через парк от своего друга, жившего в одном из домов на набережной. К 12-летнему подростку подошли трое или четверо незнакомцев и начали его запугивать. В итоге хулиганы заставили напуганного ребенка отдать верхнюю одежду и отпустили его.

Они просто говорят: «Ладно, вот эту кофту снимай и можешь идти». Пришлось снять и поехать. Я не знаю, 12, наверное, лет было. Я думаю, чего я не убежал? Может, я слишком мелкий был? — вспомнил Аршавин.

Ранее Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина к его бывшей гражданской супруге Юлии Барановской. Спортсмен обратился в инстанцию, чтобы сократить размер выплат на содержание троих детей.