Аршавин добился снижения размера алиментов через суд

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина к его бывшей гражданской супруге Юлии Барановской, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Спортсмен обратился в инстанцию, чтобы сократить размер выплат на содержание троих детей.

Савеловский районный суд города Москвы 28 января 2026 года удовлетворил исковое заявление футболиста Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов, — рассказали в пресс-службе.

Ранее адвокат спортсмена Сергей Жорин заявил, что аргументы о дорогой обуви или поездках за границу сами по себе не могут быть основанием для отказа в снижении алиментов. Именно так он прокомментировал доводы адвоката Барановской Владислава Подшибякина. Тот считает, что бывший муж не имеет права просить об уменьшении выплат на детей.

Тем временем другая бывшая жена футболиста Алиса заявила, что он полностью стер ее из своей жизни. В интервью телеканалу «Пятница» женщина сказала, что их разрыв был неизбежен. Супруги состояли в браке с 2016 по 2019 год.