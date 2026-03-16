Специалисты разрешили ситуацию с обломками БПЛА у школы в Костроме

Специалисты разрешили ситуацию с обломками БПЛА у школы в Костроме Ситников: найденные возле гимназии № 28 в Костроме обломки БПЛА обезврежены

В Костроме завершена операция по обезвреживанию остатков беспилотника, обнаруженных возле гимназии № 28, сообщил губернатор Сергей Ситников в мессенджере MAX. По его словам, все мероприятия у школы прошли благополучно, взрывчатка для ликвидации не потребовалась.

Люди возвращаются в свои дома <…>. Завтра школа № 28 будет работать в обычном режиме, — говорится в сообщении.

Благодаря слаженной работе оперативных служб удалось избежать полной эвакуации и паники. Ситуация находилась под личным контролем главы региона. В администрации подчеркнули, что угроза окончательно ликвидирована.

Ранее сообщалось, что кратковременная эвакуация жителей потребовалась из-за подозрений в нахождении взрывчатого вещества в обломках дронов. Операция была проведена вечером 16 марта.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за восемь часов перехватили и ликвидировали почти сотню украинских беспилотников над территорией страны. В Министерстве обороны РФ уточнили, что наибольшее количество дронов уничтожено в небе над Брянской областью (54 беспилотника) и Московским регионом (11 БПЛА). Также по семь дронов уничтожены над территориями Калужской и Курской областей.