19 мая 2026 в 12:51

Сеть спутников для «восточного фланга НАТО» создадут в Германии

FT: Helsing и OHB создадут сеть разведывательных спутников для Германии

Компании Helsing и OHB намерены создать сеть разведывательных спутников для Вооруженных сил Германии, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Проект предполагает использование технологий искусственного интеллекта для разведки, наблюдения и идентификации целей.

По данным издания, компании планируют объявить многомиллиардный тендер на создание спутниковой группировки SPOCK-2. Система должна объединить спутники разведки, наблюдения и распознавания целей. Как отмечает газета, разработчики рассчитывают, что система сможет оказывать поддержку действиям на передовой, особенно «на восточном фланге НАТО».

Ранее СМИ сообщили, что германский автопроизводитель Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ начали делать ставку на оборонные заказы. Франция заказала семь тысяч грузовиков Zetros и заключила партнерское соглашение с германским производителем беспилотников Quantum Systems. Бундесвер уже сделал заказ у Daimler Trucks, где доля Mercedes составляет 30%, на сотни грузовых автомобилей Arocs 6x6 для логистических нужд. Аналогичный заказ сделала и Литва.

До этого западные СМИ писали, что Германия возобновляет усилия по закупке американских крылатых ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon. По информации источников, знакомых со стратегией правительства ФРГ, немецкое руководство рассчитывает убедить администрацию президента США Дональда Трампа одобрить эту сделку.

