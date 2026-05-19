Сестру лидера страны ЕС задержали и отвезли в Израиль SN: сестру президента Ирландии задержали у берегов Кипра и доставляют в Израиль

Сестру президента Ирландии Маргарет Коннолли задержали на борту флотилии Sumud и доставляют в Израиль, сообщает Sky News. По информации издания, она оказалась среди как минимум шести граждан страны, находившихся на гуманитарном судне, которое направлялось в сектор Газа и было задержано израильской стороной у побережья Кипра.

Еще 18 мая израильские силы в международных водах перехватили не менее 28 судов. Представители Sumud сообщили, что после этого связь с задержанными кораблями была потеряна. В МИД Израиля назвали действия флотилии «провокацией». В ведомстве также заявили, что на судах отсутствовала гуманитарная помощь.

Власти Ирландии сообщили, что продолжают внимательно отслеживать ситуацию вокруг международной флотилии Sumud и поддерживают контакт с соответствующими структурами. В официальном заявлении отмечается, что гражданам Ирландии, оказавшимся в числе пострадавших, предоставят консульскую поддержку.

Ранее сообщалось, что США предупредили Израиль о недопустимости нового этапа боевых действий в секторе Газа на фоне трудностей с реализацией мирного плана. В Вашингтоне считают, что возобновление военной операции не поможет урегулированию конфликта и окажется неэффективным шагом.