Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 13:04

Сестру лидера страны ЕС задержали и отвезли в Израиль

SN: сестру президента Ирландии задержали у берегов Кипра и доставляют в Израиль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сестру президента Ирландии Маргарет Коннолли задержали на борту флотилии Sumud и доставляют в Израиль, сообщает Sky News. По информации издания, она оказалась среди как минимум шести граждан страны, находившихся на гуманитарном судне, которое направлялось в сектор Газа и было задержано израильской стороной у побережья Кипра.

Еще 18 мая израильские силы в международных водах перехватили не менее 28 судов. Представители Sumud сообщили, что после этого связь с задержанными кораблями была потеряна. В МИД Израиля назвали действия флотилии «провокацией». В ведомстве также заявили, что на судах отсутствовала гуманитарная помощь.

Власти Ирландии сообщили, что продолжают внимательно отслеживать ситуацию вокруг международной флотилии Sumud и поддерживают контакт с соответствующими структурами. В официальном заявлении отмечается, что гражданам Ирландии, оказавшимся в числе пострадавших, предоставят консульскую поддержку.

Ранее сообщалось, что США предупредили Израиль о недопустимости нового этапа боевых действий в секторе Газа на фоне трудностей с реализацией мирного плана. В Вашингтоне считают, что возобновление военной операции не поможет урегулированию конфликта и окажется неэффективным шагом.

Мир
Израиль
Кипр
Ирландия
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ ответили, допустимо ли отменить венчание в церкви
Израильская компания провела аудит безопасности мессенджера «Макс»
Фестиваль театров имени Достоевского пройдет в Новгородской области
Сборная России по муайтай поедет на соревнования с флагом и гимном
Стало известно, как наказали пнувшего собаку замглавы института КФУ
Туроператоры поспешили успокоить россиян в связи с Эболой
«Не понимал, почему восхваляют»: Мостовой оценил сезон «Балтики» в РПЛ
Премьер Грузии «наехал» на Евросоюз из-за одного инцидента
Пентагон признал превосходство ВС России над ВСУ по одному показателю
Погода в Москве в среду, 20 мая: температурные рекорды и адская жара до +30
Два пиротехника МЧС погибли в ДНР
Работникам рассказали, можно ли попросить перевода на удаленку в жару
Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела
23 года под чужим именем: где поймали киллера известной банды?
Раскрыта деталь о компании, на чьей лодке погибли туристы на Байкале
«Это подлая тактика»: Пухов раскритиковал атаку ВСУ на Энергодар
Восстановление Карабаха признали опытом, вызывающим гордость
Озвучена главная причина минирования Украиной границы с Приднестровьем
Убийца семейной пары из Москвы раскрыл, чем расправился с жертвами
Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение вируса Эбола в России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.