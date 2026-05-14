США предупредили Израиль по поводу Газы

Axios: США предостерегли Израиль от возобновления боевых действий в Газе

США сообщили Израилю о недопустимости возобновления боевых действий в секторе Газа на фоне сложностей с реализацией мирного плана, сообщает Axios со ссылкой на американские источники. В Вашингтоне считают новый этап военной операции контрпродуктивным способом урегулирования конфликта.

В ходе контактов с американской стороной представители Израиля допускали возможность возобновления наступательных действий против палестинского движения ХАМАС. Как отмечает Axios, обсуждение этой темы происходит на фоне трудностей с реализацией плана мирного урегулирования ситуации в анклаве.

Ранее начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир по итогам оценки ситуации с безопасностью на Западном берегу заявил, что израильские вооруженные силы готовы при необходимости возобновить боевые действия на всех фронтах — от Западного берега реки Иордан до Ирана. По его словам, которые приводит пресс-служба ЦАХАЛ, операции на этих направлениях остаются незавершенными.

До этого армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газа командира элитного подразделения «Нухба», которое входит в состав боевого крыла ХАМАС. По информации армейской пресс-службы, уничтожен Анас Мухаммад Ибрагим Хамад, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.