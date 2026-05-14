Раскрыто еще одно полезное свойство кофе

Употребление кофеина улучшает моторику, сообщает KP.RU со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Clinical Neurophysiology. Кофеин повышает уровень ацетилхолина, важного для связи «чувство — движение».

Сообщается, что это улучшает выполнение тонкой работы, такой как печатание, письмо, рисование и игра на музыкальных инструментах. В исследовании использовался уровень кофеина в 200 мг, что соответствует двум–трем чашкам кофе в день.

Также утренняя чашка кофе помогает быстрее настроить мозг на точные действия после ночного сна. Однако исследователи предупреждают, что избыток кофеина может, напротив, вызвать тремор и нарушить сон.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала, что злоупотребление кофе может привести к ощущению перебоев в работе сердца, учащенному пульсу и проблемам со сном. По словам врача, реакция организма на этот напиток зависит от дозы, крепости и времени употребления.