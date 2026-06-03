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03 июня 2026 в 18:27

Генсек ОДКБ сделал заявление об участии Армении в организации

Генсек ОДКБ Масадыков: организация пока считает Армению полноправным участником

Таалатбек Масадыков Таалатбек Масадыков Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
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Организация Договора о коллективной безопасности пока рассматривает Армению в качестве полноправного участника, заявил в интервью ИС «Вести» генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков. Однако, по его словам, решение о сохранении членства должны принимать армянский народ и руководство республики.

Пока Организация Договора о коллективной безопасности рассматривает Армению как полноправного члена нашей организации. Представитель Армении еженедельно участвует в заседаниях постоянного совета нашей организации, — отметил он.

При этом Масадыков отметил, что совмещать членство в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе крайне сложно. Он объяснил это тем, что законы, таможенные барьеры и правила импорта-экспорта, созданные для стран ЕАЭС, не могут одновременно обеспечивать условия для пребывания государства в ЕС.

Ранее стало известно, что Армения не участвовала в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ, которое проходило в Московской области. Мероприятие проводилось под председательством министра обороны России Андрея Белоусова. При этом флаг республики разместили рядом с флагами других государств-участников.

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