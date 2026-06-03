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03 июня 2026 в 12:52

На заседании ОДКБ в Подмосковье «присутствовал» лишь флаг Армении

Армении не оказалось на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Армения не участвует в заседании Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности, которое проходит в Московской области, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие проводится в подмосковном парке «Патриот» под председательством министра обороны России Андрея Белоусова.

Как сообщает агентство, представители республики на мероприятии отсутствуют. При этом флаг Армении размещен рядом с флагами других государств — участников ОДКБ.

Армения в феврале 2024 года заморозила членство в ОДКБ. В апреле премьер-министр республики Никол Пашинян подтвердил, что Ереван не намерен возвращаться к полноформатному участию в деятельности ОДКБ.

Ранее Белоусов заявил, что ключевым приоритетом российского председательства в ОДКБ в 2026 году является наращивание потенциала объединения для укрепления стабильности в регионе. По его словам, подготовлены проекты решений, направленных на совершенствование сил организации и подготовку кадров. Белоусов подчеркнул, что в современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги министерств обороны стран ОДКБ.

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