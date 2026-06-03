В ОДКБ подготовили новые решения по укреплению сил организации Белоусов сообщил о подготовке проектов решений по совершенствованию сил ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности по инициативе российской стороны подготовила проекты решений, направленные на совершенствование сил объединения и совместную подготовку кадров, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ. По его словам, предложенные документы призваны укрепить взаимодействие государств-участников в условиях глобальной неопределенности и напряженности.

Подготовлены проекты решений, направленных на совершенствование сил организации и совместную подготовку кадров. В условиях глобальной неопределенности и напряженности их реализация позволит углубить наше взаимодействие, — сказал Белоусов.

Глава Минобороны РФ заявил, что ключевым приоритетом председательства России в ОДКБ является наращивание потенциала организации для обеспечения стабильности в Евразии. Он также подчеркнул, что в современной обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги оборонных ведомств стран организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сохранять единство подходов и тесно координировать шаги по решению стратегических задач ОДКБ. По его словам, в условиях нестабильной геополитической обстановки необходимо расширять аналитический потенциал организации для всестороннего анализа ситуации.