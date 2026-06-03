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03 июня 2026 в 12:05

Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ

Белоусов назвал приоритетом председательства РФ в ОДКБ укрепление стабильности

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ключевым приоритетом председательства России в ОДКБ является наращивание потенциала организации для обеспечения стабильности в Евразии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании министров обороны стран ОДКБ. Он также подчеркнул, что в современной обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги оборонных ведомств стран организации.

Одним из ключевых приоритетов российского председательства ОДКБ в 2026 году является наращивание потенциала организации для укрепления стабильности на евразийском пространстве и защиты ее государств, — сказал Белоусов.

Также министр обороны отметил, что ОДКБ по инициативе российской стороны подготовила проекты решений, направленные на совершенствование сил объединения и совместную подготовку кадров. По его словам, предложенные документы призваны укрепить взаимодействие государств-участников в условиях глобальной неопределенности и напряженности.

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что важно сохранять единство подходов и тесно координировать шаги по решению стратегических задач ОДКБ. Он подчеркнул, что в условиях нестабильной геополитической обстановки необходимо расширять аналитический потенциал организации для всестороннего анализа ситуации.

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