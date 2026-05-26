26 мая 2026 в 12:21

Путин предложил способ решения стоящих перед ОДКБ задач

Важно сохранять единство подходов и тесно координировать шаги по решению стратегических задач ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам заседания комитета секретарей советов безопасности организации. По его словам, в условиях нестабильной геополитической обстановки необходимо расширять аналитический потенциал организации для всестороннего анализа ситуации.

Современная геополитическая ситуация остается нестабильной. В этой связи важно сохранять единство подходов и тесно координировать шаги по решению стоящих перед ОДКБ стратегических задач, расширять ее аналитический потенциал для тщательного и всестороннего анализа обстановки, — заявил Путин.

Российский лидер также подчеркнул необходимость своевременной актуализации решений Совета коллективной безопасности ОДКБ. Он пояснил, что приоритет отдается военному направлению, а также вопросам информационной и биологической безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотиками и нелегальной миграцией.

Кроме того, страны-участницы должны развивать промышленную кооперацию и научное сотрудничество. Необходимо совершенствовать систему кризисного реагирования и управлять компонентами Коллективных сил ОДКБ, уточнил президент.

Встреча проходит в год председательства России в ОДКБ под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность». Глава государства выразил уверенность в укреплении партнерства и достижении поставленных целей.

Ранее Путин заявил, что ситуация в мире заметно усложнилась, так как новые очаги нестабильности возникли вблизи границ стран СНГ. Президент отметил, что серьезный кризис охватил Ближний Восток.

