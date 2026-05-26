Первый международный форум по безопасности начал работу в комплексе Live Арена

Первый международный форум по безопасности открылся в Подмосковье на территории многофункционального комплекса Live Арена, передает корреспондент NEWS.ru. В масштабном мероприятии участвуют 140 делегаций из 120 стран.

От России в форуме принимают участие Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации, семь министерств (в том числе — МИД, МО, МВД, МЧС, Минюст, Минздрав и Минкульт) и восемь федеральных служб и агентств (в том числе — Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральное медико-биологическое агентство).

Кроме того, в форуме участвуют государственные корпорации, научно-исследовательские институты и производственные компании военно-промышленного комплекса. Своих экспертов в мероприятии задействовали также МГИМО и ИМЭМО РАН и правительства Москвы и Московской области. Всего в форуме участвуют до пяти тысяч человек.

В рамках мероприятия проводится выставка военной и специальной (в том числе спасательной) техники, снаряжения и оборудования. Министерство обороны организует показ трофейной техники, захваченной в ходе СВО.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников предупредил о попытках Запада создать на пространстве Содружества механизмы манипулирования обществом. По его словам, западные разведструктуры стоят за программами по развертыванию сети цифровых лабораторий.