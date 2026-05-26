Агроном назвала популярные ошибки дачников во время града Агроном Тихонова предостерегла от укрывания растений пленкой во время града

Во время града опасно укрывать грядки пленкой или агроволокном — под таким укрытием, на котором скапливается лед, ломаются стебли, заявила в беседе с 360.ru агроном Елизавета Тихонова. В период осадков она призвала дачников не паниковать, ведь в попытке всеми способами уберечь растения можно лишь навредить им.

Укрывать растения не стоит, будет еще хуже. Под укрытием, когда наберется большая масса, растения могут поломаться, могут обламываться стебельки, — предупредила Тихонова.

Она уточнила, что растения устроены таким образом, что их листья наклоняются при ударах градин. Если же лист небольшого размера, то осадки его просто не пробивают, добавила эксперт.

Ранее агроном и биолог Михаил Воробьев посоветовал подкормить поврежденные градом растения азотными удобрениями — такая экстренная помощь понадобится для восстановления и сохранения урожая. Он также порекомендовал обработать их препаратами — регуляторами роста на основе эпибрассинолида.