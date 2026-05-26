26 мая 2026 в 11:51

Россиян предупредили о скорых солнечных вспышках высшего класса

На Солнце 26-27 мая ожидаются вспышки высшего класса X

Вспышечная активность на Солнце 26 и 27 мая будет варьироваться от низкой до умеренной, сообщили в Институте прикладной геофизики. При этом специалисты института предупредили, что не исключено появление вспышек высшего класса X.

Прогноз космической погоды на 26 и 27 мая 2026 года: вспышечная солнечная активность от низкой до умеренной, возможны вспышки класса Х, — сказано в сообщении.

Солнечные вспышки традиционно делятся на пять категорий в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Эти классы обозначаются буквами A, B, C, M и X, где A соответствует минимальному уровню.

Ранее лаборатория солнечной астрономии института космических исследований РАН сообщила, что на стороне Солнца, не обращенной к Земле, произошли три вспышки максимального уровня. По словам ученых, энергия этих взрывов может воздействовать на Меркурий.

До этого на обратной стороне Солнца сформировалась крупная группа солнечных пятен. Ожидается, что примерно через неделю она появится в поле зрения Земли на левом краю солнечного диска. По своим очертаниям пятна напоминают область, вызвавшую самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.

