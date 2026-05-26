26 мая 2026 в 12:20

Лебедев заявил, что будущее СНГ невозможно представить без России

Сергей Лебедев Сергей Лебедев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Роль России как центра притяжения и гаранта развития межгосударственного взаимодействия в рамках СНГ продолжает расти, заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. По его словам, которые передает ТАСС, будущее организации без Москвы представить невозможно.

Будущее Содружества без России представить невозможно. А в современных реалиях вес Российской Федерации как центра притяжения и гаранта дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия в рамках СНГ еще больше возрастает, — подчеркнул он.

Ранее Лебедев заявил, что попытки внешних игроков дезинтегрировать СНГ, в том числе с помощью цветных революций, продолжаются. Негативный отпечаток на совместную деятельность наложили выход Грузии из состава СНГ, уведомление Молдавии о выходе из учредительных документов и нынешняя позиция Украины, добавил генсек.

До этого директор ФСБ России Александр Бортников предупредил о попытках Запада создать на пространстве Содружества механизмы манипулирования обществом. По его словам, западные разведструктуры стоят за программами по развертыванию сети цифровых лабораторий.

