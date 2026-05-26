Шойгу поставил точку в участии Армении в саммитах ОДКБ

Армения в последнее время даже не утруждает себя поиском предлога для отказа от участия в мероприятиях ОДКБ, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Так он ответил на вопрос ТАСС о нежелании Еревана присутствовать на заседании комитета секретарей совбезов стран организации.

Я бы демаршем это не стал называть, они просто не участвуют, но каждый раз под надуманным предлогом. В последнее время даже не утруждают себя тем, чтобы менять предлоги, почему они не участвуют, — подчеркнул Шойгу.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает республику на курс «бандеровской» Украины. По его словам, глава правительства не оценил многочисленные примеры братской помощи и поддержки со стороны Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией.

До этого Пашинян отказался участвовать в саммите ЕАЭС 28–29 мая в Казахстане. Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, это превратилось в систему, но на работе союза не отразится. По ее словам, мероприятие посетит вице-премьер республики Мгер Григорян.