26 мая 2026 в 12:58

«Вдруг появилась нужда»: Шойгу о наблюдателях ЕС на границе Армении

Шойгу: рукопожатия Армении с Западом объяснили появление наблюдателей ЕС

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Россия после «крепких рукопожатий» Армении со странами Запада понимает, почему на границах республики появились европейские наблюдатели, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Он напомнил, что после завершения острой фазы конфликта между Арменией и Азербайджаном со стороны ОДКБ Еревану поступило предложение по направлению наблюдателей на границу, передает ТАСС.

В этом, как сказала армянская сторона, нужды нет, но зато вдруг появилась нужда в наблюдателях Евросоюза. <...> Сегодня, после всех событий, которые мы наблюдали за океаном, крепких рукопожатий, подписаний разного рода документов, мы знаем, для чего там европейские наблюдатели, — отметил Шойгу.

Ранее секретарь СБ сообщил, что Армения в последнее время даже не утруждает себя поиском предлога для отказа от участия в мероприятиях ОДКБ. Так он ответил на вопрос о нежелании Еревана присутствовать на заседании комитета секретарей совбезов стран организации.

До этого генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев подчеркнул, что Содружество не может оставить без внимания позицию Армении, которая сообщила о планах по евроинтеграции. По его словам, Ереван остается участником СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и активно пользуется преимуществами этого членства.

