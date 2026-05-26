Шойгу указал, чему Запад может поучиться у России Шойгу: Западу есть чему поучиться у РФ в части противовоздушной обороны

Странам Запада есть чему поучиться у России в части работы систем ПВО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам заседания Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС. Он отметил, что прилет беспилотников с Украины в Прибалтику и на Северо-Запад России предполагает либо полное отсутствие ПВО и слепоту, либо причастность этих стран.

Пролет по территории Прибалтики беспилотных летательных аппаратов с Украины к нам на Северо-Запад — тут существует два варианта. Вариант первый: либо у вас полное отсутствие системы противовоздушной обороны и вы ничего не видите и не слышите, либо вы соучастники. Выбор за ними, — сказал Шойгу.

По его словам, страны Запада не сумев сбить ни одной цели, регулярно сталкиваются с падением аппаратов на своей территории — и почему‑то винят в этом Россию. Шойгу добавил, что единственная реальная претензия к РФ состоит в том, что система противовоздушной обороны в стране работает исправно.

До этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об уходе в отставку после падения беспилотников ВСУ на территории страны. Он добавил, что иностранные дроны не должны угрожать населению республики.