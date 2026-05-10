10 мая 2026 в 19:45

Иностранные дроны «уволили» латвийского министра обороны

Министр обороны Латвии подтвердил отставку после падения дронов в республике

Андрис Спрудс Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об уходе в отставку после падения беспилотников, передает оборонное ведомство на своем официальном сайте. Он добавил, что иностранные дроны не должны угрожать населению страны.

Я принял решение уйти в отставку с поста министра обороны. В последние дни и недели мы столкнулись с серьезными инцидентами с дронами. Дроны, иностранные дроны, не должны угрожать безопасности нашего народа, — сообщил Спрудс.

Ранее опасность атаки БПЛА объявили в нескольких районах Латвии. Кроме того, предупреждение получили и жители Эстонии. Местных жителей попросили укрыться в помещениях.

До этого беспилотники типа FP-1, используемые Украиной, атаковали пассажирский поезд и нефтеперерабатывающий завод в Латвии. Прилеты зафиксированы в Латгалии и Резекне. Пресс-секретарь Вооруженных сил Латвии Марис Тутинс подтвердил, что дроны могли залететь на территорию страны с украинской стороны.

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев извинится перед Латвией за падение своих дронов на территории республики. Он подчеркнул, что ВСУ не направляли беспилотники в сторону страны специально.

