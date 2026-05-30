Бивол защитил два чемпионских пояса в Екатеринбурге решением судей Бивол нокаутировал Эйферта и защитил два титула чемпиона мира WBA и IBF

Российский боксер Дмитрий Бивол успешно защитил титулы чемпиона мира по версии WBA и IBF в весовой категории до 79,38 кг в Екатеринбурге. Он победил обязательного претендента Михаэля Эйферта единогласным решением судей.

Поединок, который состоялся в 12 раундах, прошел в относительно невысоком темпе, хотя в первом раунде Эйферт был сбит с ног коротким ударом Бивола. Россиянин продемонстрировал хорошую форму, уверенно контролируя ход боя и используя аккуратную тактику, чтобы «прочитать» соперника. Итог поединка был односторонним в пользу Бивола, и все трое судей присудили ему победу со счетом 120:107.

На данный момент у 35-летнего Бивола 25 побед (12 из них нокаутом) и одно поражение. Ранее он стал абсолютным чемпионом мира в феврале 2025 года, обыграв Артура Бетербиева, а в апреле того же года был лишен пояса WBC за невыполнение обязательств.

Ранее сообщалось, что третий поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым не состоится в течение 2026 года. Боксеры так и не смогли прийти к соглашению по ключевым условиям контракта. Несмотря на статус поединка как завершающей части трилогии, стороны зашли в тупик в процессе обсуждения деталей встречи.