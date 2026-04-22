22 апреля 2026 в 15:42

Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя

Дмитрий Бивол Дмитрий Бивол Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Третий поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым не состоится в течение 2026 года, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Боксеры так и не смогли прийти к соглашению по ключевым условиям контракта. Несмотря на статус поединка как завершающей части трилогии, стороны зашли в тупик в процессе обсуждения деталей встречи.

Организаторы рассматривали возможность проведения боя в России или Саудовской Аравии, и сами атлеты отдавали предпочтение домашней арене. Однако, как утверждает канал, сойтись в финансовых вопросах и организационных мелочах представителям команд не удалось. На фоне затянувшихся переговоров интерес аудитории к событию постепенно угасает, в то время как гонорарные требования спортсменов остаются на прежнем высоком уровне.

Источники сообщают, что бой может не состояться даже в 2027 году из-за отсутствия конструктивного диалога. Для 41-летнего Бетербиева это может означать завершение карьеры без финального аккорда в великом противостоянии. Дмитрий Бивол в свою очередь уже переключился на другие задачи и 20 мая проведет защиту титулов в поединке против Михаэля Айферта.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

