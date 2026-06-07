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07 июня 2026 в 08:47

Додик анонсировал новую поездку в Москву

Додик посетит Москву 25 сентября

Милорад Додик Милорад Додик Фото: kremlin.ru/ Сергей Бобылёв/ТАСС
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Глава правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил РИА Новости, что посетит Москву 25 сентября. Он напомнил, что приезжал в российскую столицу 9 мая на День Победы, а также 28 мая на Международный форум по безопасности, который проходил в Подмосковье.

Единственное, что точно известно — 25 сентября буду в Москве, — сказал Додик.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер и Милорад Додик провели встречу в рамках ПМЭФ. Стороны договорились о продлении договора на поставку российского газа.

До этого Додик заявил, что российский президент Владимир Путин дал надежду всей цивилизации, так как смог «заметить время». По его словам, речь идет о борьбе главы РФ с неолиберальными ценностями, представляющими угрозу для россиян.

9 мая глава партии «Союз независимых социал-демократов» отметил, что братские отношения сербского и русского народов были еще раз подтверждены на приеме, который устроил в Кремле Владимир Путин. Он уточнил, что Республика Сербская ценит историческую роль русского народа в победе над фашизмом.

Европа
Республика Сербская
Россия
Милорад Додик
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