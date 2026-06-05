Миллер и Додик продлили контракт на поставки газа в Республику Сербскую «Газпром» договорился о продлении поставок газа в Республику Сербскую

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик провели встречу в рамках ПМЭФ, сообщила компания. Стороны договорились о продлении договора на поставку российского газа.

Алексей Миллер провел рабочую встречу с председателем партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорадом Додиком. На встрече речь шла о сотрудничестве «Газпрома» и Республики Сербской в газовой сфере и перспективах его развития. Достигнута договоренность о продлении договора поставок российского газа в Республику Сербскую, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор «Сараевогаза» Неделько Элек заявил, что Республика Сербская продолжит получать российский газ по выгодным ценам. Элек отметил, что российская сторона выразила готовность к дальнейшим поставкам, поскольку объемы могут превысить миллиард кубометров в год, что сделает Республику Сербскую серьезным партнером для «Газпрома» и других газовых компаний. Кроме того, он сообщил, что часть Сараево получит более дешевый российский газ уже в следующем году.

До этого президент РС Синиша Каран заявил, что Республика Сербская ощущает попытки извне блокировать совместные газовые проекты с Россией, но надеется найти пути их реализации, По его словам, договоренности, в частности, приостановили в Боснии и Герцеговине — и только потому, что они заключены с Москвой.