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05 июня 2026 в 14:19

Миллер и Додик продлили контракт на поставки газа в Республику Сербскую

«Газпром» договорился о продлении поставок газа в Республику Сербскую

Алексей Миллер Алексей Миллер Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик провели встречу в рамках ПМЭФ, сообщила компания. Стороны договорились о продлении договора на поставку российского газа.

Алексей Миллер провел рабочую встречу с председателем партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорадом Додиком. На встрече речь шла о сотрудничестве «Газпрома» и Республики Сербской в газовой сфере и перспективах его развития. Достигнута договоренность о продлении договора поставок российского газа в Республику Сербскую, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор «Сараевогаза» Неделько Элек заявил, что Республика Сербская продолжит получать российский газ по выгодным ценам. Элек отметил, что российская сторона выразила готовность к дальнейшим поставкам, поскольку объемы могут превысить миллиард кубометров в год, что сделает Республику Сербскую серьезным партнером для «Газпрома» и других газовых компаний. Кроме того, он сообщил, что часть Сараево получит более дешевый российский газ уже в следующем году.

До этого президент РС Синиша Каран заявил, что Республика Сербская ощущает попытки извне блокировать совместные газовые проекты с Россией, но надеется найти пути их реализации, По его словам, договоренности, в частности, приостановили в Боснии и Герцеговине — и только потому, что они заключены с Москвой.

Экономика
Газпром
Республика Сербская
Алексей Миллер
Милорад Додик
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