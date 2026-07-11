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11 июля 2026 в 02:26

«Клюнули на политику»: Додик заявил о зависимости ЕС от российских ресурсов

Додик заявил, что Европа не может существовать без ресурсов России

Милорад Додик Милорад Додик Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Европа не может существовать без российских энергоресурсов, заявил РИА Новости председатель правящей в Республике Сербской БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. По его словам, нынешний энергетический кризис стал причиной возникновения других проблем.

Европа не может без российских ресурсов. А их элиты клюнули на политику экс-президента США Джозефа Байдена, которая предполагала исключение России, но мы видим сейчас, что энергетический кризис порождает все остальные кризисы, — заявил Додик.

Ранее данные Gas Infrastructure Europe (GIE) показали, что Европа в июне 2026 года сократила импорт СПГ до минимума за последние 10 месяцев. Это произошло на фоне острой конкуренции с Азией за свободные объемы на рынке из-за ближневосточного конфликта.

До этого стало известно, что импорт российского природного газа в ЕС в первые месяцы 2026 года после вступления в силу запрета на новые контракты не сократился, а вырос на 7%. Европейские фирмы стремились использовать максимальные объемы по уже подписанным долгосрочным договорам до вступления в силу более строгих ограничений.

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