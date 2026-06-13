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13 июня 2026 в 22:22

«Большая мудрость»: Додик оценил стратегию Путина в ходе СВО

Додик: Путин мудро избегает масштабных ударов по Украине в ходе СВО

Милорад Додик Милорад Додик Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В ходе спецоперации Россия проявляет большое внимание к защите мирного населения, заявил ТАСС председатель сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, комментируя действия президента РФ Владимира Путина. По словам европейского лидера, он действует мудро, избегая масштабных ударов по Украине, которые могли бы привести к большим жертвам среди гражданских.

Я думаю, президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов, которые повлекли бы гибель многих мирных жителей. И в том, что спецоперация ведется с огромным вниманием к защите гражданского населения, — отметил политик.

Додик подчеркнул, что пока не было примеров массовых жертв от российского оружия. Он добавил, что, хотя погибшие случались, они никогда не были намеренной целью.

Что касается призывов к более жесткому реагированию, Додик указал, что Россия преследует стратегическую цель минимизации страданий гражданского населения. Он также упомянул, что российская сторона заблаговременно предупреждает о планах ударов по объектам, и решение об эвакуации остается за жителями.

Ранее Додик обратил внимание, что власти ФРГ пытаются «напасть на правду», в частности поддерживая приверженцев нацизма на Украине. Такой курс, по мнению политика, связан с экономическим ростом Германии и желанием ее руководства сформировать новый исторический фон для будущих поколений, сбросив бремя прошлого.

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