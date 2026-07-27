Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 19:09

Лукашенко предложил новый способ заменить белорусов в полях

Лукашенко предложил механизировать АПК из-за нехватки трудовых ресурсов

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости механизации сельского хозяйства по причине нехватки трудовых ресурсов. По словам главы государства, которые приводит ТАСС, страна готова делиться опытом в этой сфере и поставлять необходимое оборудование.

Без техники нам не обойтись: трудовых ресурсов и у нас, и у вас одинаково не хватает. И я не думаю, что завтра уже наши женщины начнут рожать и у нас будет по пять, семь, девять человек, как раньше было, в семье. Все-таки по многим причинам у нас это не получится. И у вас тоже. Поэтому надо механизировать сельское хозяйство, — сказал Лукашенко.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что российские аграрии с начала 2026 года собрали уже более 21 млн тонн зерновых культур. В настоящее время уборочные работы в стране продвигаются с небольшим отставанием от прошлогодних графиков.

До этого президент России Владимир Путин попросил главу Северной Осетии Сергея Меняйло сделать так, чтобы урожай в этом году был лучше. Руководитель региона рассказал о задержке посевной из-за дождей, но сельхозпроизводители скорректировали план, поэтому обошлось без сбоев.

Страны СНГ
Белоруссия
Александр Лукашенко
сельское хозяйство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россию атаковали 182 беспилотника ВСУ
Стало известно, сколько домов пострадали из-за стихии в Ростовской области
Турэксперт объяснил, почему в Таиланде грабят россиян-нелегалов
«Стирают Украину»: Захарова предупредила о намерениях политиков-лжецов
Армянские розы не смогли «пробраться» в Россию через Белоруссию
Трамп подтвердил готовность к переговорам с Ираном и пригрозил ударами
Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху по Ирану
Песков указал на попытки Киева разжечь конфликты с другими странами
Уровень смертности из-за жары побил рекорды в одной из стран Европы
«Инопланетяне прилетят»: Мирошник высмеял новую реформу на Украине
«Шаг за шагом»: постпредство России при ООН о зоне контроля на Украине
В Госдуме оценили эффективность ударов России по объектам на Украине
Наследие Задорнова сровняли с землей, угроза БПЛА в 10 регионах: что дальше
Появились подробности ДТП в Сочи, где погибли трое детей и двое взрослых
«Насильно отправляют на фронт»: в ООН заявили об охоте на украинцев
Масштабный пожар на складе с бумагой начали тушить в Дагестане
Песков высказался о патриотизме агитаторов
На Украине арестовали организатора выставки дронов, атакованной Россией
«Окская судоверфь» отсудила у немецкой компании почти €3 млн
В соцсетях разлетелся дипфейк с российским губернатором
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.