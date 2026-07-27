Лукашенко предложил новый способ заменить белорусов в полях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости механизации сельского хозяйства по причине нехватки трудовых ресурсов. По словам главы государства, которые приводит ТАСС, страна готова делиться опытом в этой сфере и поставлять необходимое оборудование.

Без техники нам не обойтись: трудовых ресурсов и у нас, и у вас одинаково не хватает. И я не думаю, что завтра уже наши женщины начнут рожать и у нас будет по пять, семь, девять человек, как раньше было, в семье. Все-таки по многим причинам у нас это не получится. И у вас тоже. Поэтому надо механизировать сельское хозяйство, — сказал Лукашенко.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что российские аграрии с начала 2026 года собрали уже более 21 млн тонн зерновых культур. В настоящее время уборочные работы в стране продвигаются с небольшим отставанием от прошлогодних графиков.

До этого президент России Владимир Путин попросил главу Северной Осетии Сергея Меняйло сделать так, чтобы урожай в этом году был лучше. Руководитель региона рассказал о задержке посевной из-за дождей, но сельхозпроизводители скорректировали план, поэтому обошлось без сбоев.