Лукашенко отдал КГБ под присмотр госсекретаря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре КГБ и заявил об усилении координирующей роли Государственного секретариата Совета безопасности, передает БелТА. Глава государства подчеркнул, что госсекретарь Александр Вольфович будет осуществлять надзор за силовыми подразделениями по аналогии с тем, как правительство курирует министерства.

Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления Госсекретариата и воздействия, влияния на КГБ, — заявил Лукашенко.

Обращаясь к госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу, белорусский лидер отметил, что тот хорошо выстроил взаимодействие с военными, однако сфера КГБ для него остается терра инкогнита. При этом Лукашенко уточнил, что вопросы внешней разведки, агентуры и резидентуры по-прежнему будут докладываться исключительно президенту, тогда как организационные и кадровые аспекты перейдут в ведение Госсекретариата.

Ранее Лукашенко призвал граждан страны подключиться к уборочной кампании, чтобы спасти созревший урожай в условиях непростой погоды. Глава государства подчеркнул, что урожай необходимо «выхватить» из полей, а все сельскохозяйственные работы следует проводить строго в установленные сроки с соблюдением технологической дисциплины.