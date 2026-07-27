Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 19:13

Песков назвал одну важную деталь партнерства с Востоком

Песков: фундамент партнерства с Востоком был заложен при коммуникации с Западом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эффективное сотрудничество со странами Востока было сформировано в тот момент, когда Россия контактировала с Западом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Трансляция его выступления велась на странице проекта во «ВКонтакте». По его словам, Москва давно коммуницирует со странами сразу нескольких направлений.

Да, мы имели сотрудничество, очень объемное, очень многопрофильное со странами Западной Европы, с Северной Америкой. Но мы в те же годы развивали и очень активное сотрудничество со странами Востока, Юго-Восточной Азии. Это никогда не останавливалось, и фундамент, который был заложен тогда, позволил нам сейчас выйти на те высоты отношений взаимовыгодного сотрудничества, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил на форуме, что у России никогда не было устремлений на Запад. По его словам, страна всегда будет «жить в четырех азимутах».

Также пресс-секретарь президента РФ сообщил, что самостоятельность и суверенитет необходимы России для взаимодействия с западными странами. Представитель Кремля уточнил, что они позволили выстраивать отношения без неоколониализма.

Власть
Дмитрий Песков
Россия
Запад
суверенитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мир рискует столкнуться с новой эпидемией ВИЧ
В МИД России рассказали, чем оборачивается помощь Запада Украине
Россию атаковали 182 беспилотника ВСУ
Стало известно, сколько домов пострадали из-за стихии в Ростовской области
Турэксперт объяснил, почему в Таиланде грабят россиян-нелегалов
«Стирают Украину»: Захарова предупредила о намерениях политиков-лжецов
Армянские розы не смогли «пробраться» в Россию через Белоруссию
Трамп подтвердил готовность к переговорам с Ираном и пригрозил ударами
Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху по Ирану
Песков указал на попытки Киева разжечь конфликты с другими странами
Уровень смертности из-за жары побил рекорды в одной из стран Европы
«Инопланетяне прилетят»: Мирошник высмеял новую реформу на Украине
«Шаг за шагом»: постпредство России при ООН о зоне контроля на Украине
В Госдуме оценили эффективность ударов России по объектам на Украине
Наследие Задорнова сровняли с землей, угроза БПЛА в 10 регионах: что дальше
Появились подробности ДТП в Сочи, где погибли трое детей и двое взрослых
«Насильно отправляют на фронт»: в ООН заявили об охоте на украинцев
Масштабный пожар на складе с бумагой начали тушить в Дагестане
Песков высказался о патриотизме агитаторов
На Украине арестовали организатора выставки дронов, атакованной Россией
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.