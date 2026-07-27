Песков назвал одну важную деталь партнерства с Востоком Песков: фундамент партнерства с Востоком был заложен при коммуникации с Западом

Эффективное сотрудничество со странами Востока было сформировано в тот момент, когда Россия контактировала с Западом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Трансляция его выступления велась на странице проекта во «ВКонтакте». По его словам, Москва давно коммуницирует со странами сразу нескольких направлений.

Да, мы имели сотрудничество, очень объемное, очень многопрофильное со странами Западной Европы, с Северной Америкой. Но мы в те же годы развивали и очень активное сотрудничество со странами Востока, Юго-Восточной Азии. Это никогда не останавливалось, и фундамент, который был заложен тогда, позволил нам сейчас выйти на те высоты отношений взаимовыгодного сотрудничества, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил на форуме, что у России никогда не было устремлений на Запад. По его словам, страна всегда будет «жить в четырех азимутах».

Также пресс-секретарь президента РФ сообщил, что самостоятельность и суверенитет необходимы России для взаимодействия с западными странами. Представитель Кремля уточнил, что они позволили выстраивать отношения без неоколониализма.