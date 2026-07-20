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20 июля 2026 в 14:07

«Священная»: в КНДР раскрыли отношение страны к СВО

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи: Северная Корея считает СВО священной

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Руководство Северной Кореи считает российскую СВО борьбой за российский суверенитет, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи с отечественным министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это «священное» противостояние для устранения первопричин кризиса на Украине.

В нашей оценке нет никаких изменений: специальная военная операция России является священной войной для устранения первопричин кризиса на Украине, а также за отстаивание суверенитета и территориальной целостности своей страны, — заявила Сон Хи.

Она подтвердила, что Северная Корея продолжит поддержку России на международной площадке. С ее слов, страна выступит как союзник РФ, а также будет придерживаться договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее Лавров напомнил о подвигах солдат КНДР во время освобождения Курской области. Он отметил, что многие из них ценой своей жизни приближали контратаку против украинской армии и иностранных наемников. Глава МИД заявил, что российский народ никогда не забудет их героизма.

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