Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 19:03

Песков дал совет по защите от неоколониальных методов Запада

Песков заявил о важности суверенитета для выстраивания отношений с Западом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Самостоятельность и суверенитет необходимы России для взаимодействия с западными странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Представитель Кремля уточнил, что они позволяют выстраивать отношения без неоколониализма.

Чтобы взаимодействовать с ним, нужно быть самостоятельными, суверенными, уверенными в себе и технологически независимыми. Только тогда можно избежать попыток применения в отношении нас неоколониальных методов, — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает отстаивать свою независимость и безопасность. По его словам, за страну и отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции, которых поддерживает общество.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сейчас, когда Европа приближается к опаснейшей черте, занята только милитаризацией и не знает, как еще объяснить своим гражданам, почему нужно спонсировать Киев, осознание хрупкости мира для нормальных людей все яснее. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что европейские политики открыто обсуждают восстановление былой военной мощи Германии.

Власть
Запад
Россия
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мир рискует столкнуться с новой эпидемией ВИЧ
В МИД России рассказали, чем оборачивается помощь Запада Украине
Россию атаковали 182 беспилотника ВСУ
Стало известно, сколько домов пострадали из-за стихии в Ростовской области
Турэксперт объяснил, почему в Таиланде грабят россиян-нелегалов
«Стирают Украину»: Захарова предупредила о намерениях политиков-лжецов
Армянские розы не смогли «пробраться» в Россию через Белоруссию
Трамп подтвердил готовность к переговорам с Ираном и пригрозил ударами
Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху по Ирану
Песков указал на попытки Киева разжечь конфликты с другими странами
Уровень смертности из-за жары побил рекорды в одной из стран Европы
«Инопланетяне прилетят»: Мирошник высмеял новую реформу на Украине
«Шаг за шагом»: постпредство России при ООН о зоне контроля на Украине
В Госдуме оценили эффективность ударов России по объектам на Украине
Наследие Задорнова сровняли с землей, угроза БПЛА в 10 регионах: что дальше
Появились подробности ДТП в Сочи, где погибли трое детей и двое взрослых
«Насильно отправляют на фронт»: в ООН заявили об охоте на украинцев
Масштабный пожар на складе с бумагой начали тушить в Дагестане
Песков высказался о патриотизме агитаторов
На Украине арестовали организатора выставки дронов, атакованной Россией
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.