Песков дал совет по защите от неоколониальных методов Запада Песков заявил о важности суверенитета для выстраивания отношений с Западом

Самостоятельность и суверенитет необходимы России для взаимодействия с западными странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Представитель Кремля уточнил, что они позволяют выстраивать отношения без неоколониализма.

Чтобы взаимодействовать с ним, нужно быть самостоятельными, суверенными, уверенными в себе и технологически независимыми. Только тогда можно избежать попыток применения в отношении нас неоколониальных методов, — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает отстаивать свою независимость и безопасность. По его словам, за страну и отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции, которых поддерживает общество.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сейчас, когда Европа приближается к опаснейшей черте, занята только милитаризацией и не знает, как еще объяснить своим гражданам, почему нужно спонсировать Киев, осознание хрупкости мира для нормальных людей все яснее. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что европейские политики открыто обсуждают восстановление былой военной мощи Германии.