Лавров заявил о попытках Европы восстановить былую мощь Германии

Европейские политики открыто обсуждают восстановления былой военной мощи Германии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом дипломат отметил, что опасные тенденции наглядно свидетельствуют о стремлении западных элит навязать миру свои правила, передает ТАСС.

Запад возвращается к попыткам вернуть себе роль гегемона, решать все и за всех. В этом контексте как нельзя кстати приходится тенденция к возрождению нацизма, — указал министр.

Глава ведомства отдельно подчеркнул, что этот процесс отчетливо проявляется именно в Европе. По его мнению, зарубежные политики целенаправленно ведут дело к масштабной милитаризации ведущей экономики Евросоюза. Целью этих дискуссий является создание мощного ударного кулака у границ союзных государств.

До этого Лавров заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не зря зовется фюрером. По словам чиновницы, «Украина умирает и бьется за европейские ценности». Получается, что европейские ценности в том числе включают полное поражение в правах русских и русскоязычных людей, считает дипломат.