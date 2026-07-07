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07 июля 2026 в 13:27

Лавров поставил точку в вопросе отношения России к переговорам в Анкоридже

Лавров: Россия признала компромисс США в Анкоридже

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия на саммите в Анкоридже приняла компромиссные предложения Соединенных Штатов, и любые другие трактовки этого факта неуместны, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которая транслировалась на RuTube. Глава МИД подчеркнул, что президент Владимир Путин четко обозначил уважение Москвы к достигнутым договоренностям, в отличие от других участников переговоров.

Президент [России Владимир] Путин очень четко заявил, что мы, в отличие от других наших собеседников, договоренности уважаем. Он напомнил, что в Анкоридже на Аляске 15 июля прошлого года нам были сделаны компромиссные предложения. И не сразу, подумав, но мы с ними согласились. Все иные интерпретации — что там было, чего там не было — я считаю неуместными, — говорится в сообщении.

Ранее Лавров сообщил, что Москва будет отслеживать результаты переговоров президента США Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским на саммите НАТО 7–8 июля в Анкаре. По словам главы МИД, в ходе встречи на Аляске российскую сторону заверили, что Зеленский «будет следовать рекомендациям Вашингтона».

Кроме того, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что если Киев откажется от компромиссных принципов Анкориджа, то это грозит ВСУ полным поражением и утратой любых возможностей для переговоров с Москвой. По мнению экс-нардепа, нынешние заявления украинских властей резко расходятся с реальным положением дел на фронте.

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