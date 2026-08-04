Галузин опроверг передачу сигналов Западу через Казахстан Галузин: Россия не передавала Западу сигналы по Украине через Казахстан

Россия не передавала через Казахстан никаких сигналов странам коллективного Запада по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Москва поддерживает прямые контакты с теми, кто способен повлиять на действия киевских властей.

У нас нет необходимости беспокоить своих казахстанских друзей в связи с этим вопросом и просить их что-то передать коллективному Западу. Потому что мы поддерживаем контакт, поддерживаем коммуникацию непосредственно с теми, кто способен оказать воздействие на киевский режим, — сказал Галузин.

Ранее Галузин заявил о готовности России рассматривать предложения по урегулированию кризиса на Украине, включая различные форматы контактов. Дипломат подчеркнул, что российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но отметил, что именно украинская сторона прерывала диалог и фактически ограничивала его.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник указал, что власти Украины ужесточают правила призыва под давлением европейских стран. По его словам, Запад требует от президента Владимира Зеленского увеличения поставок живой силы на фронт в обмен на финансовую и военную поддержку.