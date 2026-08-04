Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 04:46

Галузин опроверг передачу сигналов Западу через Казахстан

Галузин: Россия не передавала Западу сигналы по Украине через Казахстан

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не передавала через Казахстан никаких сигналов странам коллективного Запада по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Москва поддерживает прямые контакты с теми, кто способен повлиять на действия киевских властей.

У нас нет необходимости беспокоить своих казахстанских друзей в связи с этим вопросом и просить их что-то передать коллективному Западу. Потому что мы поддерживаем контакт, поддерживаем коммуникацию непосредственно с теми, кто способен оказать воздействие на киевский режим, — сказал Галузин.

Ранее Галузин заявил о готовности России рассматривать предложения по урегулированию кризиса на Украине, включая различные форматы контактов. Дипломат подчеркнул, что российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но отметил, что именно украинская сторона прерывала диалог и фактически ограничивала его.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник указал, что власти Украины ужесточают правила призыва под давлением европейских стран. По его словам, Запад требует от президента Владимира Зеленского увеличения поставок живой силы на фронт в обмен на финансовую и военную поддержку.

Власть
Россия
Казахстан
Михаил Галузин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, на что россияне тратят онлайн больше всего
Участник СВО из Якутии Виктор Софронов стал Героем России
В Ленобласти отразили массовую атаку беспилотников
В России наблюдается сезонный рост энтеровирусных инфекций
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 августа
Галузин опроверг передачу сигналов Западу через Казахстан
Telegram пропал из App Store
Полеты над Санкт-Петербургом поставили на паузу
Ракеты, дроны и бомбы тонут сотнями: ВС РФ почти парализовали порты Украины
Жителей Московской области предупредили об угрозе атаки БПЛА
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Украине не хватает €650 млн для подготовки к зиме
Трампу не понравились большие заработки нефтяников
ОСАГО в 2026-м: сколько стоит, где оформить, штрафы, если нет распечатки
Пожар уничтожил около 3,2 тыс. торговых палаток на востоке Мадагаскара
Ссора с Киркоровым, гонорар, новая возлюбленная: как живет Прохор Шаляпин
Премьер Британии ушел отдыхать почти сразу после вступления в должность
На окраине Тбилиси произошло происшествие с Су-25
Мирошник заявил об усилении ударов ВСУ по гражданским объектам при Драпатом
Отец Илона Маска рассказал о своих впечатлениях от России
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.