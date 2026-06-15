Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не зря зовется фюрером, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, которые приводит ТАСС, еще в период начала переговоров с ЕС хотелось подчеркнуть, что Киев не отойдет от своего курса на уничтожение русского языка. Это полностью вписывается и в видение ситуации теми, кто руководит Евросоюзом из Брюсселя.

В частности, Урсула, которую не зря зовут фюрером, заявляла многократно, что мы должны быть с Украиной до конца, потому что Украина умирает, бьется за европейские ценности. Сопоставьте два плюс два, и получится, что европейские ценности в том числе включают полное поражение в правах русских и русскоязычных людей, включая образование, средства массовой информации, культуру и многое другое, — отметил он.

Ранее сообщалось, что главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». Как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, эта «маленькая атомная бомба» способна уничтожить основы безопасности континента.