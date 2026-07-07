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07 июля 2026 в 21:22

Ле Пен решила сразиться за Елисейский дворец

Ле Пен сообщила, что примет участие в президентских выборах во Франции

Марин Ле Пен Марин Ле Пен Фото: Adrienpittore/Neirdaprod/Global Look Press
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Лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала TF1, что по итогам партийного совещания приняла решение участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. 7 июля суд ей сократил срок запрета на право баллотироваться.

Я буду участвовать в президентских выборах, — сказала она.

Ранее Парижский апелляционный суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента. Один год она будет вынуждена носить электронный браслет, два года наказание будет носить условный характер. По словам самой Ле Пен, это ограничение не позволит ей проводить стандартную агитацию.

До этого политолог Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что у ультраправых во Франции под руководством Ле Пен и Жордана Барделла нет шансов прийти к власти в стране. По его словам, этого не позволит Брюссель.

Также Ле Пен заявила, что вступление Украины в Европейский союз негативно скажется на сельском хозяйстве Франции. Политик отметила, что выступает категорически против этого.

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