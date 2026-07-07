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07 июля 2026 в 15:18

Парижский суд вынес приговор Ле Пен

Марин Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента

Марин Ле Пен в здании суда Марин Ле Пен в здании суда Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Парижский апелляционный суд признал лидера парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента, сообщил телеканал BFMTV. При этом у главного оппозиционера Франции остается право баллотироваться в президенты на выборах в 2027 году.

Ее приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно. Один год она будет вынуждена носить электронный браслет. По словам самой Ле Пен, это ограничение не позволит ей проводить стандартную агитацию.

Новое судебное заседание смягчило наказание для политика, которое ей назначили в 2025 году. Тогда ее лишили права избираться на пять лет, сейчас этот срок убавили до 15 месяцев. Политика по итогу всех разбирательств признали виновной в создании системы, при помощи которой она оплачивала из европейских фондов услуги сотрудников, работавших на ее партию во Франции.

Ранее Ле Пен публично раскритиковала возможное вступление Украины в Евросоюз. По ее словам, это решение негативно скажется на сельском хозяйстве Франции.

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