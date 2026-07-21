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21 июля 2026 в 18:17

Хакеры прорекламировали криптовалюту во взломанном аккаунте Ле Пен

Хакеры взломали аккаунт Марин Ле Пен в соцсети X

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Хакеры ненадолго получили доступ к аккаунту лидера парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в соцсети X, пишет AFP со ссылкой на представителей политического объединения. Они рекламировали через аккаунт криптовалюту. Объявление продержалось несколько минут.

Представители партии подтвердили, что восстанавливают доступ к аккаунту. Они также заявили, что взлом не имеет отношения к более ранней хакерской атаке на сайт «Национального объединения».

По имеющейся информации, злоумышленники заменили цвета на сайте и поставили вместо фотографии Ле Пен фото кота с флагами Марокко и Алжира. Как передает телеканал BFMTV, хакеры смогли украсть персональные данные нескольких членов партии.

Ранее Ле Пен назвала сохранение нынешнего политического курса Франции настоящим риском для европейской страны. Она считает, что ее оппоненты будут избегать этого обсуждения и настаивать на продолжении взятого курса. Политик заявила, что намерена добиваться содержательных дебатов в предвыборной кампании.

Европа
Франция
Марин Ле Пен
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