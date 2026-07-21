Ле Пен оспорила приговор по делу о парламентских ассистентах

Лидер парламентской фракции «Национальное объединения» Марин Ле Пен подала жалобу в Кассационный суд Франции на приговор Апелляционного суда по делу о парламентских ассистентах, сообщил телеканал BFMTV. Вместе с ней свои приговоры оспаривают еще 10 фигурантов дела.

Как отмечает СМИ, кассационные жалобы обычно рассматриваются около года-полутора, однако с учетом приближающихся выборов дело может быть ускорено. В суде рассчитывают вынести решение не позднее начала апреля 2027 года — до первого тура президентских выборов, назначенного на 18 апреля.

Апелляционный суд Парижа до этого снизил Ле Пен срок запрета на участие в выборах до 15 месяцев, фактически отменив это ограничение, а также смягчил тюремный срок до трех лет (два года условно, еще один — с электронным браслетом). Сама Ле Пен уже объявила об участии в президентской гонке-2027.

Ранее сообщалось, что главным конкурентом на президентских выборах для Ле Пен является бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп. Исследование указывает, что Ле Пен может занять первое место в первом раунде и одержать победу во втором.