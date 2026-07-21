Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 11:33

Ле Пен оспорила приговор по делу о парламентских ассистентах

Марин Ле Пен Марин Ле Пен Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер парламентской фракции «Национальное объединения» Марин Ле Пен подала жалобу в Кассационный суд Франции на приговор Апелляционного суда по делу о парламентских ассистентах, сообщил телеканал BFMTV. Вместе с ней свои приговоры оспаривают еще 10 фигурантов дела.

Как отмечает СМИ, кассационные жалобы обычно рассматриваются около года-полутора, однако с учетом приближающихся выборов дело может быть ускорено. В суде рассчитывают вынести решение не позднее начала апреля 2027 года — до первого тура президентских выборов, назначенного на 18 апреля.

Апелляционный суд Парижа до этого снизил Ле Пен срок запрета на участие в выборах до 15 месяцев, фактически отменив это ограничение, а также смягчил тюремный срок до трех лет (два года условно, еще один — с электронным браслетом). Сама Ле Пен уже объявила об участии в президентской гонке-2027.

Ранее сообщалось, что главным конкурентом на президентских выборах для Ле Пен является бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп. Исследование указывает, что Ле Пен может занять первое место в первом раунде и одержать победу во втором.

Европа
Франция
Марин Ле Пен
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известного анестезиолога-насильника поймали спустя 21 год
Пиво из соседней страны хлынуло в Россию рекордным потоком
Суд в Москве оштрафовал активиста-иноагента Елизарова на 50 тыс. рублей
США захотели внести в черные списки УВКБ ООН
Москвичи «не дали» Седоковой заработать миллион рублей
«Иди обыграй пятерых!»: Мостовой о выборе Родри лучшим игроком ЧМ-2026
В Раде обнародовали данные об облавах на украинские военкоматы
В Польше сообщили о проблемах, которые ждут Украину зимой
Гроза не помеха русским «Гераням» и «Бандеролям»: удары по Украине 21 июля
Российский снайпер раскрыл слабое место украинского дрона «Баба-Яга»
Разведгруппа ВС России заняла позицию в 50 км от Запорожья
Родителям напомнили, как вербуют детей в интернете
Биткоин резко подлетел в цене
ФАС возбудила 15 дел против нефтяных компаний из-за цен на топливо
Много жертв и раненых, пожары: беспрецедентные удары ВСУ по России 21 июля
Появились новые подробности о подготовке теракта на Урале
КамАЗ столкнулся с микроавтобусом и парализовал движение на ТТК
Уют через ощущения: как работают цвет, свет и ткани вместе
Стало известно, когда Сырский может покинуть пост главкома ВСУ
Финэксперт предположил, как изменится курс доллара до конца августа
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.