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12 июля 2026 в 14:00

Назван главный конкурент Ле Пен на президентских выборах

BFMTV: главным конкурентом Ле Пен на выборах во Франции будет экс-премьер Филипп

Марин Ле Пен Марин Ле Пен Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Главным конкурентом на президентских выборах во Франции 2027 года для лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен является бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на опросы. Исследование указывает, что Ле Пен может занять первое место в первом раунде и одержать победу во втором.

Наименьший разрыв [у Марин Ле Пен] с Эдуаром Филиппом. Согласно этому же опросу, в случае второго тура выиграет Марин Ле Пен, но с небольшим преимуществом: 52% против 48%, — указано в публикации.

В числе главных конкурентов Марин Ле Пен эксперты также называли нескольких политиков: Жан‑Люка Меланшона (лидера левой партии «Непокоренная Франция») и Брюно Ретайо (представителя правоцентристской партии «Республиканцы»), а также Рафаэля Глюксмана — председателя левоцентристской партии Place Republique.

Ранее Ле Пен заявила, что по итогам партийного совещания приняла решение участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. Суд ей сократил срок запрета на право баллотироваться.

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