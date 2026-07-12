Ле Пен назвала главный риск для Франции

Сохранение нынешнего политического курса будет настоящим риском для Франции, заявила в интервью Le Journal du Dimanche лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее словам, она намерена добиваться содержательных дебатов в предвыборной кампании.

Да, они (политические оппоненты. — NEWS.ru), конечно, будут избегать этого обсуждения, потому что им больше нечего сказать. Это стратегия ухода от сути. Они будут всеми силами уводить разговор, потому что их единственный проект — продолжать как прежде. А я глубоко убеждена в одном: настоящий риск сегодня для Франции — это как раз продолжать как прежде, — заявила Ле Пен.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров выразил мнение, что Ле Пен может стать президентом Франции в 2027 году при условии, что во втором туре выборов ее соперником будет представитель крайне левых сил бывший депутат Европейского парламента Жан-Люк Меланшон. По его словам, в ином случае, например при конкуренции с экс-премьером Эдуаром Филиппом, шансы политика на победу остаются сомнительными.